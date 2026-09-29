Доллар дорожает: курс валют в обменниках и крупнейших банках на 29 сентября

Во вторник, 29 сентября, стоимость доллара в банках преимущественно выросла, в то время как курсы евро в отдельных учреждениях снизились. Самая низкая цена продажи доллара составляет 45,05 грн, евро – 51,45 грн.

Какие курсы установили крупнейшие банки и где можно продать валюту по самой высокой цене, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, утром 29 сентября, средний курс доллара в обменниках составляет 45,00 грн для продажи (без изменений по сравнению с предыдущим днем) и 44,85 грн для покупки (+4 коп.).

Евро в обменниках сегодня продается по 51,60 грн (–10 коп.), а покупается – по 51,38 грн (–7 коп.).

Фото: курс валют в обменниках 29 сентября (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 45,15 грн. (+15 коп.), а покупает по 44,55 грн. (+15 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,24 грн (+20 коп.), а покупки – 44,70 грн (+15 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,45 грн. (+5 коп.), а продать банку – по 50,45 грн. (+5 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,54 грн (без изменений), а покупки – 50,78 грн (+6 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 45,05 грн (без изменений), а покупает по 44,70 грн (+5 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,20 грн (без изменений), а покупки – 44,65 грн (+5 коп.).

Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,45 грн (–10 коп.), а продать – по 50,80 грн (–10 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,65 грн (–10 коп.), а покупки – 50,75 грн (–10 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,30 грн (+10 коп.), а покупает по 44,70 грн (+10 коп.). По коммерческому курсу доллар продают по 45,10 грн. (+10 коп.), а покупают по 44,80 грн. (+10 коп.).

Наличный евро в ПУМБ можно купить по 51,60 грн (без изменений), а продать банку – по 50,90 грн (без изменений).

Monobank продает доллары по 45,19 грн (+16 коп.), а покупает по 44,80 грн (+17 коп.). Евро продают по 51,53 грн (без изменений), а покупают по 50,83 грн (без изменений).

Фото: курс валют в банках 29 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Дешевле доллар сегодня можно купить по 45,05 грн. Такой курс установил ''Мобильный Ощад''.

Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 45,15 грн, Ощадбанк для карт – 45,20 грн, ПриватБанк для карт – 45,24 грн, ПУМБ по коммерческому курсу – 45,10 грн, Monobank – 45,19 грн и ПУМБ по наличному курсу.

Самый низкий курс продажи евро сегодня в ПриватБанке в отделениях и ''Мобильном Ощаде'' – по 51,45 грн.

Далее следуют Monobank – 51,53 грн, ПриватБанк для карт – 51,54 грн, ПУМБ – 51,60 грн и Ощадбанк для карт – 51,65 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков сегодня предлагает Monobank – 44,80 грн.

Далее следуют ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн, ''Мобильный Ощад'' – 44,70 грн, ПУМБ по наличному курсу – 44,70 грн, Ощадбанк для карт – 44,65 грн, ПриватБанк для карт – 44,74 грн и ПриватБанк для карт – 44,70 грн.

Евро выгоднее всего продавать банку через ПУМБ по наличному курсу и ''Мобильный Ощад'' – по 50,90 грн и 50,80 грн соответственно.

Далее следуют Monobank – 50,83 грн, Ощадбанк для карт – 50,75 грн, ПриватБанк для карт – 50,78 грн и ПриватБанк в отделениях – 50,45 грн.

Сколько сегодня стоят 1000 долларов в банках