Где сегодня самый дешевый доллар: банки и обменники обновили курс валют на 15 сентября
Утром 15 сентября курс доллара и евро в Украине двигается по разным направлениям. Американская валюта в обменниках прибавила в цене, в то время как евро подешевел.
Сколько сегодня стоят доллар и евро в крупнейших банках и где можно провести обмен по более выгодному курсу, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Курс валют в обменниках
По состоянию на утро 15 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 44,85 грн. для продажи и 44,73 грн. для покупки.
По сравнению с утренними показателями 14 сентября курс продажи доллара вырос на 5 копеек, а курс покупки – на 3 копейки.
Евро в обменниках сегодня продают по 52,10 грн., а покупают – по 51,83 грн. За сутки курс продажи снизился на 9 копеек, а покупки – на 11 копеек.
Фото: курс валют в обменниках 15 сентября (инфографика РБК-Украина)
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Курс валют в банках
ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,85 грн, а для карт курс составляет 44,84 грн. Купить доллары в отделениях можно по 44,25 грн, а для карт – по 44,40 грн.
Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,90 грн, а для карт – по 52,08 грн. Курс покупки евро в отделениях составляет 50,90 грн, а для карт – 51,21 грн.
Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,85 грн, а для карт – по 44,95 грн. Курс покупки через ''Мобильный Ощад'' составляет 44,50 грн, а для карт – 44,45 грн.
Евро в мобильном приложении можно купить по 51,99 грн, а для карт – по 52,10 грн. Курс покупки евро через ''Мобильный Ощад'' составляет 51,35 грн, а для карт – 51,30 грн.
''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,00 грн, а по коммерческому курсу – по 44,80 грн. Курс покупки составляет 44,40 грн. по наличному курсу и 44,50 грн. по коммерческому курсу.
Евро в кассах ПУМБ можно купить по 52,00 грн, а продать по 51,30 грн.
Monobank продает доллары по 44,83 грн., а покупает – по 44,43 грн. Евро продают по 51,99 грн., а покупают – по 51,30 грн.
Фото: курс валют в банках 15 сентября (инфографика РБК-Украина)
Где дешевле купить валюту
Самый выгодный курс продажи доллара среди приведенных банков сегодня предлагает Monobank – 44,83 грн.
Далее следуют ПриватБанк в отделениях и Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – по 44,85 грн, ПриватБанк для карт – 44,84 грн, Ощадбанк для карт – 44,95 грн.
ПУМБ продает доллар по коммерческому курсу по 44,80 грн., что является самой низкой ценой среди всех приведенных банковских предложений.
Дороже всего американская валюта по приведенным данным продается в ПУМБ по наличному курсу – 45,00 грн.
Если покупать евро, самый низкий курс предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,90 грн.
Далее следуют ПУМБ – 52,00 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и Monobank – по 51,99 грн, ПриватБанк для карт – 52,08 грн.
Дороже всего европейская валюта стоит в Ощадбанке для карт – 52,10 грн.
Где выгоднее продать валюту
Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,50 грн.
Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,50 грн, Monobank – 44,43 грн, Ощадбанк для карт – 44,45 грн и ПУМБ по наличному курсу – 44,40 грн.
Самый низкий курс покупки доллара среди указанных банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 44,25 грн.
Евро выгоднее всего продавать через Ощадбанк в ''Мобильном Ощаде'' – по 51,35 грн.
Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,30 грн, ПУМБ и Monobank – по 51,30 грн, ПриватБанк для карт – 51,21 грн.
Самый низкий курс покупки евро среди банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 50,90 грн.
Сколько стоят 100 долларов в банках сегодня
- ПУМБ (коммерческий курс) – 4480 грн.
- Monobank – 4483 грн.
- ПриватБанк (для карт) – 4 484 грн.
- ПриватБанк (в отделениях) – 4485 грн.
- Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 4 485 грн.
- Ощадбанк (для карт) – 4 495 грн.
- ПУМБ (наличный курс) – 4500 грн.
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