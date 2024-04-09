Доллар снова растет: обменники обновили курсы валют

По состоянию на утро 9 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 39,35 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,85 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,00-39,03 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Официальный курс на 9 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 38,9882 гривен за 1 доллар (+0,1445 грн). Курс евро составит 42,2008 гривен за 1 евро (+0,1098 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в марте 2024 года вырос на 1,6% до 38,94 гривен.

Таким образом, в марте наличный курс доллара превысил уровень марта прошлого года (38,55 грн/доллар).