Доллар снова растет: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос вслед за подорожанием на межбанковском валютном рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 9 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 39,35 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 42,90 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,85 гривен, евро по 42,20 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,00-39,03 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.
Официальный курс на 9 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 38,9882 гривен за 1 доллар (+0,1445 грн). Курс евро составит 42,2008 гривен за 1 евро (+0,1098 грн).
По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в марте 2024 года вырос на 1,6% до 38,94 гривен.
Таким образом, в марте наличный курс доллара превысил уровень марта прошлого года (38,55 грн/доллар).
По сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 1,11 гривен. Напомним, средний курс продаж наличного доллара в Украине за 2023 год упал на 5,9% до 37,83 гривен. Курс доллара упал после роста в течение 2022 года на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.