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Литва планирует построить военный полигон совместно с Латвией

Понедельник 08 апреля 2024 12:37
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Литва планирует построить военный полигон совместно с Латвией Фото: министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Литвы хочет построить военный полигон совместно с Латвией.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Я планирую поговорить с моим латвийским коллегой о возможном создании совместного полигона. Я планирую визит в Латвию, так что будет возможность обсудить совместные решения в этом направлении. Конечно, я понимаю, что найти место для тренировочного полигона в год выборов - это непростая задача. Этими вещами нужно было заниматься раньше", - заявил он.

Он отметил, что потребность в новом полигоне огромна в связи с увеличением числа союзников, с приходом немцев, "и нам нужно подумать о возможности подготовки наших сил".

"Новый полигон нужен для маневрирования, что значительно упрощает его. Другими словами, это будет не полигон для стрельбы, а полигон для маневров. Это делает решения более простыми", - подчеркнул он.

Обучение стран НАТО и защита против агрессии РФ

Ранее сообщалось, что в Грузии в начале марта проводились военные учения с участием стран НАТО и США.

Добавим также, что НАТО начинает масштабные учения возле границ РФ.

В январе издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Также ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

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