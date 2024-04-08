Литва планирует построить военный полигон совместно с Латвией
Министерство обороны Литвы хочет построить военный полигон совместно с Латвией.
Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Я планирую поговорить с моим латвийским коллегой о возможном создании совместного полигона. Я планирую визит в Латвию, так что будет возможность обсудить совместные решения в этом направлении. Конечно, я понимаю, что найти место для тренировочного полигона в год выборов - это непростая задача. Этими вещами нужно было заниматься раньше", - заявил он.
Он отметил, что потребность в новом полигоне огромна в связи с увеличением числа союзников, с приходом немцев, "и нам нужно подумать о возможности подготовки наших сил".
"Новый полигон нужен для маневрирования, что значительно упрощает его. Другими словами, это будет не полигон для стрельбы, а полигон для маневров. Это делает решения более простыми", - подчеркнул он.
Обучение стран НАТО и защита против агрессии РФ
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Добавим также, что НАТО начинает масштабные учения возле границ РФ.
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