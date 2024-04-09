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Долар знову зростає: обмінники оновили курси валют

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 39,35 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 42,90 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,85 гривні, євро по 42,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,00-39,03 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль.

Офіційний курс на 9 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9882 грн за 1 долар (+0,1445 грн). Курс євро становитиме 42,2008 гривень за 1 євро (+0,1098 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у березні 2024 року зріс на 1,6% до 38,94 гривні.

Таким чином, у березні готівковий курс долара перевищив рівень березня минулого року (38,55 грн/долар). Порівняно з груднем 2023 року курс зріс на 1,11 гривні.

 

 

Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік упав на 5,9% до 37,83 гривень. Курс долара впав після зростання протягом 2022 року на 47,7% - з 27,21 до 40,19 грн/долар.

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