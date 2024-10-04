ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему доллар подорожал за последний год: глава НБУ назвал основные причины

Украина, Пятница 04 октября 2024 08:20
UA EN RU
Почему доллар подорожал за последний год: глава НБУ назвал основные причины Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины год назад, 3 октября 2023 года, отказался от фиксации официального курса гривны к доллару. За это время доллар подорожал почти на 13% по ряду причин.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

"Мы понимаем, что по итогам года управляемой гибкости люди в первую очередь будут учитывать показатель девальвации официального курса. Да, официальный курс гривны к доллару ослаб почти на 13%", - написал он.

По его словам, это произошло на фоне сочетания экзогенных факторов (более длительная и интенсивная война, разрушение энергетики, слухи о "дефолте"), смягчение монетарной политики и валютных ограничений Нацбанком, что было критически важно для бизнеса и стимулирования экономической активности.

В то же время, отметил Пышный, такая динамика курса, во-первых, позволила удержать инфляцию в течение этого года близко к цели НБУ (5%), а ее ускорение в августе было ожидаемо и обусловлено факторами на стороне предложения продовольственных товаров. Во-вторых – не подвела дальнейшее улучшение инфляционных ожиданий. В-третьих, способствовала улучшению состояния внешней торговли: дефицит торговли за восемь месяцев 2024 года снизился до 22,2 млрд долларов по сравнению с 24,5 млрд долларов в прошлом году. В-четвертых, такое ослабление гривни не привело к привлекательности активов в национальной валюте.

"Да, за год курс гривны к доллару на наличном рынке, где покупает и продает валюту населения, ослаб на 9%. Напомню, что ставки по гривневым срочным депозитам год назад даже за вычет налогов превышали 12%. Ставки по облигациям внутреннего государственного займа были еще выше и достигали 19%", - напомнил глава НБУ.

Пышный добавил, что в контексте привлекательности гривны задачей НБУ, прежде всего, является защита гривневых сбережений населения от инфляции. "Эта защита была обеспечена в полной мере, в том числе благодаря умеренной курсовой динамике", - считает он.

НБУ держал фиксированный курс на уровне 36,6 грн/доллар по октябрь 2023 года. Затем регулятор частично отпустил курс. С этого времени доллар подорожал на 12,6% до 41,2 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО
Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России