Почему подорожал доллар и чего ждать в конце марта: прогноз банкира

Рост курса доллара за последнюю неделю не выходил за пределы нормальных колебаний. В течение 25-31 марта валютный рынок также будет находиться в состоянии ожидаемой изменчивости, ведь все тренды будут сохранены.

По его словам, речь идет о таких трендах: 1) ежедневные курсовые изменения, как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления валюты; 2) баланс между спросом и предложением; 3) курсовые колебания будут незначительными и не резкими, то есть не слишком чувствительными для продавцов и покупателей.

"В целом можно сказать, что после того, как вопрос получения макрофинансовой помощи в 2024 году стал более или менее решенным (речь идет об объемах и системности макрофина), рынок отреагировал снятием определенного напряжения, что положительно сказалось на соотношении спроса и предложения", - сказал банкир.

Колебания курса доллара

Как отметил Лесовой, из недели в неделю медиа изобилуют заголовками о стремительном удорожании/удешевлении валюты. Однако, если внимательно проанализировать все текущие валютные колебания, можно сделать вывод, что на рынке действует определенная логика изменений: средние недельные курсовые изменения находятся в диапазоне 1,5-2% от стартового курса на утро понедельника (это в среднем 0,6 грн за неделю). А максимальные изменения в потенциальном случае 5-дневного роста или аналогичного снижения курсов (с утра понедельника и вечера пятницы) не превысят 2,6% от начального курса (из расчета текущих курсовых изменений на уровне до 0,2 грн).

"При этом для рынка вполне допустимыми можно считать недельные изменения в пределах 5%. То есть, на рынке действует определенная матрица изменений, которая не нарушает его стройность и системность", - сказал он.

Лесовой убежден, что НБУ продолжит стратегию "управляемой гибкости", регулируя, когда это потребуется, уровень спроса из-за объема валютных интервенций. Соответственно будет реагировать и наличный рынок, формируя собственные курсы с учетом показателей безналичного рынка с добавлением комиссий финучреждений.

"Однако по всем признакам, в течение последней недели марта любые ажиотажные всплески спроса на наличном рынке маловероятны", - добавил он.

По его словам, характеристики валютного рынка в течение 25-31 марта будут следующими:

Коридоры допустимых (ожидаемых) валютных изменений: 38,5-39,5 грн/доллар и 41,5-43 грн/евро (межбанк), 38,5-40 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро (наличный) рынок);

Ежедневные курсовые изменения на межбанке не превысят 0,2 грн на межбанке, 0,3 грн в банках и до 0,5 грн в обменниках;

"Итак, рынок валют хоть и будет достаточно изменчивым (курсовые показатели то будут расти, то будут снижаться), однако такие изменения будут малоощутимы в глобальном измерении. Рынок "живой" и следовательно ему будут присущи изменения, которые не будут представлять угрозы ни для покупателей, ни для продавцов ", - констатировал Лесовой.