Почему подорожал доллар и чего ждать в конце марта: прогноз банкира
Рост курса доллара за последнюю неделю не выходил за пределы нормальных колебаний. В течение 25-31 марта валютный рынок также будет находиться в состоянии ожидаемой изменчивости, ведь все тренды будут сохранены.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
По его словам, речь идет о таких трендах: 1) ежедневные курсовые изменения, как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления валюты; 2) баланс между спросом и предложением; 3) курсовые колебания будут незначительными и не резкими, то есть не слишком чувствительными для продавцов и покупателей.
"В целом можно сказать, что после того, как вопрос получения макрофинансовой помощи в 2024 году стал более или менее решенным (речь идет об объемах и системности макрофина), рынок отреагировал снятием определенного напряжения, что положительно сказалось на соотношении спроса и предложения", - сказал банкир.
Колебания курса доллара
Как отметил Лесовой, из недели в неделю медиа изобилуют заголовками о стремительном удорожании/удешевлении валюты. Однако, если внимательно проанализировать все текущие валютные колебания, можно сделать вывод, что на рынке действует определенная логика изменений: средние недельные курсовые изменения находятся в диапазоне 1,5-2% от стартового курса на утро понедельника (это в среднем 0,6 грн за неделю). А максимальные изменения в потенциальном случае 5-дневного роста или аналогичного снижения курсов (с утра понедельника и вечера пятницы) не превысят 2,6% от начального курса (из расчета текущих курсовых изменений на уровне до 0,2 грн).
"При этом для рынка вполне допустимыми можно считать недельные изменения в пределах 5%. То есть, на рынке действует определенная матрица изменений, которая не нарушает его стройность и системность", - сказал он.
Лесовой убежден, что НБУ продолжит стратегию "управляемой гибкости", регулируя, когда это потребуется, уровень спроса из-за объема валютных интервенций. Соответственно будет реагировать и наличный рынок, формируя собственные курсы с учетом показателей безналичного рынка с добавлением комиссий финучреждений.
"Однако по всем признакам, в течение последней недели марта любые ажиотажные всплески спроса на наличном рынке маловероятны", - добавил он.
По его словам, характеристики валютного рынка в течение 25-31 марта будут следующими:
- Коридоры допустимых (ожидаемых) валютных изменений: 38,5-39,5 грн/доллар и 41,5-43 грн/евро (межбанк), 38,5-40 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро (наличный) рынок);
- Ежедневные курсовые изменения на межбанке не превысят 0,2 грн на межбанке, 0,3 грн в банках и до 0,5 грн в обменниках;
"Итак, рынок валют хоть и будет достаточно изменчивым (курсовые показатели то будут расти, то будут снижаться), однако такие изменения будут малоощутимы в глобальном измерении. Рынок "живой" и следовательно ему будут присущи изменения, которые не будут представлять угрозы ни для покупателей, ни для продавцов ", - констатировал Лесовой.
Напомним, на прошлой неделе курс доллара вырос на межбанке и впервые превысил 39 гривен. Официальный курс ежедневно обновлял исторические максимумы и достиг отметки 39,13 грн/доллар. Однако в конце недели курс пошел вниз. Это произошло после того, как Еврокомиссия перечислила Украине первый транш в 4,5 млрд евро. НБУ установил на 25 марта курс на уровне 38,90 грн/доллар.