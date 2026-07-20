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Доллар и евро подорожали: курс НБУ на 21 июля и почему меньше покупают валюту

15:56 20.07.2026 Пн
2 мин
Каким будет официальный курс валют во вторник?
aimg Олег Хомчук
Доллар и евро подорожали: курс НБУ на 21 июля и почему меньше покупают валюту Нацбанк обновил официальный курс валют (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 21 июля. Доллар и евро незначительно подорожали.

Каким будет курс завтра и почему украинцы уменшили активность на валютном рынке – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ повысил официальный курс доллара до 44,70 грн.
  • Евро подорожал до 51,09 грн.
  • Население несколько сбавило активность на валютном рынке.
  • Среднесуточная покупка валюты снизилась на 9%.

Курс валют НБУ

НБУ установил на вторник, 21 июля, официальный курс доллара на уровне 44,70 грн, что на 4 копейки больше, чем в понедельник, 20 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,66 грн.

В то же время, официальный курс евро также немного вырос. На 21 июля он составляет 51,09 грн, тогда как в понедельник европейская валюта стоила 51,05 грн. Таким образом евро подорожал на 4 копейки.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 21 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Фото: официальный курс валют НБУ на 21 июля (Инфографика РБК-Украина)

Ситуация на наличном рынке

Как отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, украинцы несколько сбавили активность на валютном рынке. Главными сдерживающими факторами для покупателей выступают стабильность обменного курса и летний сезон.

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Кроме того, на поведение граждан влияют меры финансового мониторинга. Также выросли текущие потребности населения в гривне для повседневных расходов (в частности, после повышения стоимости проезда), что заставляет тратить средства на жизнь, а не направлять их на валютные накопления.

По данным эксперта, в течение недели 13-19 июля на наличном рынке зафиксированы следующие показатели:

  • среднесуточная покупка валюты снизилась на 9% – до 86 млн. долларов;
  • продажа валюты выросла на 2,5% – до 67 млн долларов;
  • среднесуточный дефицит наличных денег упал на 34,4% - до 19,2 млн долларов.

Шевчишин обратил внимание на то, что текущий уровень дефицита наличной валюты самый низкий за последние шесть недель.

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