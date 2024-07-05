НБУ назвал причины высокого спроса на валюту и рост курса доллара

Ситуация на валютном рынке в июне оставалась контролируемой. В условиях соблюдения НБУ принципов управляемой гибкости обменный курс гривны двигался под влиянием рыночных факторов как в сторону ослабления, так и укрепления, незначительно девальвировав в среднем за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономическое и монетарное обозрение НБУ (июль 2024 года).

Разница между наличным и официальным курсами находилась в приемлемых пределах и не превышала 1,3%, отметили в НБУ.

По данным центробанка, основными факторами усиления спроса на иностранную валюту в этот период были:

сохранение высокой интенсивности расходов бюджета,

активизация закупок горючего компаниями ТЭК перед потенциальным повышением акцизного налога и импорт электроэнергии из-за потери ряда генерирующих мощностей,

осуществление бизнесом операций, разрешенных в рамках майской либерализации.

"Учитывая сохранение структурного дефицита иностранной валюты интервенции НБУ и дальше остаются основным балансирующим механизмом на валютном рынке - в июне чистая продажа иностранной валюты составила 3,0 млрд долларов", - говорится в обзоре.