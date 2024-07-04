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НБУ резко снизил курс доллара после исторического максимума

Украина, Четверг 04 июля 2024 15:48
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НБУ резко снизил курс доллара после исторического максимума Фото: курс доллара упал на 21 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,5458 гривен за 1 доллар (-0,2141 грн).

НБУ резко снизил курс доллара после исторического максимума

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,7814 гривен за 1 евро (-0,0681 грн).

НБУ резко снизил курс доллара после исторического максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 18 копеек до 40,53-40,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ резко снизил курс доллара после исторического максимума

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 4 копеек до 40,90 гривен.

Прогноз курса

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы прогнозирует рост курса доллара в следующем году на 10% до 45,0 грн/доллар. Однако, по прогнозу правительства, в последующие годы девальвация остановится.

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