Доллар идет вниз: свежий курс в обменных пунктах
Курс доллара в обменных пунктах Украины снижается после падения на межбанковском валютном рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 5 июля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 40,90 гривен, курс евро не изменился - 44,25 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,40 гривен, евро по 43,55 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,53-40,56 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.
Официальный курс на 5 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,5458 гривен за 1 доллар (-0,2141 грн). Курс евро составит 43,7814 гривен за 1 евро (-0,0681 грн).
Ситуация на рынке
По данным НБУ, ситуация на валютном рынке в июне оставалась контролируемой, а гривна незначительно девальвировала.
По данным центробанка, основными факторами усиления спроса были:
сохранение высокой интенсивности расходов бюджета,
- активизация закупок горючего компаниями ТЭК перед потенциальным повышением акцизного налога и импорт электроэнергии из-за потери ряда генерирующих мощностей,
- осуществление бизнесом операций, разрешенных в рамках майской либерализации.