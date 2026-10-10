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Давление растет, спрос выше предложения: банкир дал прогноз курса доллара на следующую неделю

07:30 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Давление растет, спрос выше предложения: банкир дал прогноз курса доллара на следующую неделю Фото: что будет с курсом доллара в октябре (Getty Images)
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Осенний валютный рынок входит в период повышенного давления: спрос на валюту стабильно превышает предложение, в первую очередь из-за закупок топлива и энергоресурсов.

Выдержит ли гривна этот всплеск и каков будет курс доллара и евро в банках и обменниках с 12 по 18 октября в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой.

По словам банкира, в периоды повышенной неопределенности валютный рынок все больше зависит от способности Национального банка работать на опережение. Именно это станет главной особенностью недели с 12 по 18 октября.

Лесовой отмечает, что спрос на валюту будет оставаться выше ее естественного предложения - ориентировочный разрыв между ними может составить 15-20%. Самыми активными покупателями будут импортеры, прежде всего компании, закупающие топливо и другие энергоресурсы. По мере приближения холодного сезона потребность в таком импорте только усиливается, поэтому нагрузка на межбанк сохраняется.

Для выравнивания спроса и предложения регулятор может тратить около 1-1,2 млрд долларов еженедельно, выполняя роль валютного предохранителя.

"Коридоры" допустимых валютных изменений:

Доллар: 44,7-45,3 грн/доллар (на межбанке) и 44,8-45,4 грн/доллар (на наличном рынке);

Евро: 50-51,5 грн/евро (на межбанке) и 50-52 грн/евро (на наличном рынке).

Особенности рынка и настроения

Межбанк и наличный сегмент, вероятнее всего, будут оставаться максимально близкими друг к другу, что свидетельствует об отсутствии системного ажиотажа. В то же время после атак, перебоев со светом или ухудшения общего информационного фона отдельные волны наличного спроса вполне возможны.

На настроения граждан давят обычные экономические сигналы: подорожание топлива, продуктов, отдельных услуг и дополнительные расходы бизнеса, что формирует ощущение сложной экономической фазы осени.

Однако пока у Национального банка есть достаточный ресурс для интервенций, говорить о разрушении нынешней валютной модели рано. Ее слабое место заключается не в самом курсе, а в растущей зависимости от постоянной поддержки регулятора. 12-18 октября рынок будет жить по принципу "давление растет - предохранитель срабатывает", а пока этот механизм работает, резкие и неконтролируемые движения остаются маловероятными.

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