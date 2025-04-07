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Финансовая подушка Украины выросла на 2,2 млрд долларов благодаря помощи партнеров

Украина, Понедельник 07 апреля 2025 15:20
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Финансовая подушка Украины выросла на 2,2 млрд долларов благодаря помощи партнеров Фото: НБУ назвал объем резервов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Благодаря сокращению валютных интервенций и беспрецедентной международной помощи Нацбанк нарастил резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Международные резервы Украины в течение марта 2025 года выросли на 5,8% (на 2,235 млрд долларов) до 42,380 млрд долларов.

Финансовая подушка Украины выросла на 2,2 млрд долларов благодаря помощи партнеров

Как отметили в НБУ, такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой - уменьшением объемов чистой продажи валюты НБУ на валютном рынке.

На валютные счета правительства в НБУ поступило 5,980 млрд долларов. Из этой суммы:

  • 5,172 млрд долларов - от международных партнеров, в том числе в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • 410 млн долларов - от размещения валютных ОВГЗ;
  • 399 млн долларов - от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).

Кроме того, Украина получила кредит 970 млн долларов в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 787 млн долларов. Кроме того, Украина заплатила Международному валютному фонду 729,2 млн долларов.

В марте по сравнению с февралем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 12,5%. НБУ продал на валютном рынке 2,644 млрд долларов.

Кроме того, в марте благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 410 млн долларов.

Резервы Украины

Напомним, международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2025 года составляли 43,788 млрд долларов - рекордный уровень в истории.

В прошлом году Украина получила мощную мировую финансовую поддержку - около 42 млрд долларов.

НБУ прогнозирует, что помощь Украине в 2025 году составит 38,4 млрд долларов. НБУ прогнозирует, объем резервов по состоянию на конец 2025 года будет на уровне 40,5 млрд долларов.

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