Доллар немного подешевел: какие курсы установили банки на 12 июня и где выгоднее всего купить валюту
После нескольких дней роста валютный рынок взял небольшую паузу. Доллар и евро несколько подешевели в обменниках, а банки в основном сохранили курсы без существенных изменений.
Какие курсы предлагают банки и обменники сегодня, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Доллар в обменниках: покупка - 44,90 грн (-10 коп.), продажа - 44,80 грн (-5 коп.).
- Евро в обменниках: покупка - 52,20 грн (-15 коп.), продажа - 52 грн (-10 коп.).
- Доллар остается выше 45 грн в большинстве крупных банков, хотя рост приостановился.
- Самый дешевый доллар среди банков продает ПУМБ по коммерческому курсу - 45,10 грн (-10 коп.).
- Самый выгодный курс покупки доллара предлагают Ощадбанк и ПУМБ - 44,80 грн (-5 коп. и -10 коп. соответственно).
- Дешевле всего евро можно купить в Ощадбанке - за 52,25 грн (-10 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным Minfin, средний курс доллара в обменниках немного снизился после нескольких дней активного роста. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 44,90 гривны (-10 коп.), а продать - за 44,80 гривны (-5 коп.).
Евро также подешевел. Средний курс покупки снизился на 15 копеек - до 52,20 гривны, а продажи - на 10 копеек, до 52 гривен.
Фото: курс валют в обменниках на 12 июня (Инфографика РБК-Украина)
Курс валют в банках
После стремительного повышения курсов накануне банки преимущественно перешли к стабилизации. В то же время доллар продолжает удерживаться выше психологической отметки в 45 гривен.
ПриватБанк продает доллар в отделениях по 45,10 гривны (-15 коп.). Карточный курс остался на уровне 45,24 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 52,30 гривны (-15 коп.), а карточный курс - 52,35 гривны (без изменений).
Ощадбанк в приложении продает доллар по 45,20 гривны (-5 коп.), а для карточных операций - по 45,30 гривны (-5 коп.). Евро в ''Мобильном Ощаде'' стоит 52,25 гривны (-10 коп.), а карточный курс составляет 52,40 гривны (-5 коп.).
''ПУМБ'' по коммерческому курсу продает доллар по 45,10 гривны (-10 коп.), а в кассах - по 45,30 гривны (-10 коп.). Евро в отделениях стоит 52,50 гривны (-10 коп.).
Monobank продает доллар по 45,24 гривны (без изменений). Курс евро составляет 52,33 гривны (без изменений), что остается одним из самых выгодных показателей среди крупных банков.
Фото: курс валют в банках (продажа) на 12 июня (Инфографика РБК-Украина)
Где дешевле купить валюту?
Доллар: самый выгодный курс продажи среди банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу - 45,10 грн (-10 коп.). В Ощадбанке доллар стоит 45,20 грн (-5 коп.), в Monobank - 45,24 грн (без изменений).
Евро: дешевле всего купить европейскую валюту сегодня можно в Ощадбанке - 52,25 грн (-10 коп.). В ПриватБанке курс составляет 52,30 грн (-15 коп.), в Monobank - 52,33 грн (без изменений).
Где выгоднее продать валюту?
Доллар: лучший курс покупки доллара сегодня предлагают Ощадбанк и ПУМБ - по 44,80 грн (-5 коп. и -10 коп. соответственно). В Monobank валюту покупают по 44,78 грн (-3 коп.), в ПриватБанке - по 44,65 грн (-15 коп.).
Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня в Ощадбанке - по 51,70 грн (-5 коп.). Такой же курс предлагает Monobank (-4 коп.). В ПУМБ валюту покупают по 51,80 грн (-10 коп.).
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