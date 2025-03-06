НБУ снизил курс доллара до минимума с конца ноября

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с конца ноября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 7 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,2742 гривен за 1 доллар (-0,0938 грн).

Ниже курс был только 21 ноября прошлого года - 41,2533 грн/доллар.



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,2493 гривен за 1 евро (+0,3718 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,23-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,65 гривен.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в феврале 2025 года упал на 1,7% до 41,85 гривен.

За год доллар подорожал на 9,1%. По данным НБУ, за последние три года (с февраля 2022 года) курс вырос на 46,9%.

При этом сейчас курс находится на уровне, который был в сентябре 2022 года (41,64 грн/доллар).