Китай повышает ставки в торговой войне с США

Китай предостерег страны от заключения сделок с США, которые могут нанести ущерб интересам Пекина. Китай повышает ставки в торговой войне с Вашингтоном, показывая, как рискуют эти государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Министерство торговли КНР заявило, что, хотя Пекин уважает решение странами своих торговых споров с США, он "решительно выступает против любой стороны, которая достигнет соглашения в ущерб интересам Китая".

Если это произойдет, Пекин "никогда не примет этого и решительно примет ответные контрмеры", добавило министерство. "Китай готов укреплять солидарность и координацию со всеми сторонами, совместно реагировать и противостоять односторонним актам запугивания", - говорится в заявлении.

Предупреждение прозвучало в то время, как страны готовятся к переговорам с США, чтобы добиться сокращений или освобождений от масштабных тарифов, которые президент Дональд Трамп ввел и позже приостановил для примерно 60 торговых партнеров. Взамен Вашингтон подталкивает их к ограничению торговли с Китаем и сдерживанию производственной мощи Пекина, чтобы гарантировать, что страна не найдет способов обойти тарифы.

Главные экономические советники Трампа обсуждают возможность попросить другие страны ввести так называемые вторичные тарифы - по сути, денежные санкции - на импорт из некоторых стран с тесными связями с Китаем. Вашингтон также хочет, чтобы торговые партнеры воздерживались от покупки избыточных товаров из Китая.

Торговая война

Как ранее сообщало агентство Reuters, Вьетнам готовится принять жесткие меры в отношении китайских грузов, следующих через его границу в США.

США и Япония начали торговые переговоры, а Тайвань охарактеризовал обсуждения по экспортному контролю как "интенсивные". Главный торговый чиновник Южной Кореи посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы дать старт переговорам.

Сейчас Китай активизировал свои дипломатические связи с Юго-Восточной Азией и Европой. Председатель Си Цзиньпин на прошлой неделе посетил Вьетнам, Малайзию и Камбоджу, чтобы сплотить "азиатскую семью", которая может лучше справляться с рисками, вытекающими из тарифов Трампа.

Ранее в этом месяце Китай ответил на новые пошлины администрации Трампа не только объявлением собственных пошлин, но и ужесточением экспортного контроля за редкоземельными металлами. Экспорт материалов был практически приостановлен.