Доллар упал к мировым валютам до минимума более чем за месяц

Доллар ослаб на 0,22% к корзине валют до 97,64 после достижения 97,552, самого низкого уровня с 28 июля. По итогам пятницы он потерял 2,2% за месяц. Рынки США сегодня закрыты в связи с праздником.

Причины падения доллара

Доллар дешевеет на фоне ожиданий публикации ряда данных о рынке труда США, которые могут повлиять на прогнозы по смягчению монетарной политики Федеральной резервной системы.

Инвесторы оценивали данные по инфляции и судебное решение о том, что большинство тарифов Дональда Трампа незаконны, а также продолжающийся конфликт президента США с ФРС по поводу попытки уволить губернатора Лизу Кук.

На финансовых рынках недавно заложена вероятность около 90% снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре и около 100 б.п. смягчения к осени 2026 года.

Некоторые аналитики рассматривают возможность снижения ставки ФРС на 50 б.п. уже в этом месяце.

Колебания на валютном рынке

Инвесторы ожидают отчет о занятости вне сельского хозяйства в США в пятницу, который предварят данные по вакансиям и частной занятости.

Аналитики отмечают, что экономика США больше не демонстрирует прежние высокие темпы роста, что оправдывает более слабый доллар, а новые признаки ослабления рынка труда могут укрепить этот сценарий.

Политические и торговые риски

Во Франции правительство может потерпеть поражение в голосовании по вопросам бюджетных сокращений, что привлекает внимание инвесторов к политическим рискам.

Аналитики отмечают, что такие риски обычно сказываются на курсе только при явных признаках распространения кризиса на еврозону, чего на данный момент не наблюдается.

Инвесторы также внимательно следят за торговой политикой США и переговорами с ключевыми торговыми партнерами.

"Мы не видим сильного влияния решения суда на рынок", - сказал экономист Jefferies Мохит Кумар. "Дело перейдет в Верховный суд, который, вероятно, примет сторону Трампа".