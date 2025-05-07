Курс доллара идет вниз: обновленные данные от Нацбанка
Национальный банк Украины вновь снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел на 2 копейки по сравнению с курсом на 7 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 8 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4388 гривни за 1 доллар (-0,0156 гривни).
bank.gov.ua
Официальный курс евро вырос относительно предыдущей даты (+0,0808 грн) и составляет 47,0745 гривны за 1 евро.
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс не изменился и составляет 41,41-41,44 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день
udinform.com
На наличном рынке курс доллара также упал на 3 копейки до 41,74 гривны.
Ситуация на рынке
15 копеек по сравнению с курсом на 6 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 7 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4544 гривны за 1 доллар (-0,1492 гривны).
Официальный курс евро снизился (-0,2231 грн) и составляет 46,9637 гривны за 1 евро.
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