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Курс доллара идет вниз: обновленные данные от Нацбанка

Украина, Среда 07 мая 2025 17:49
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Курс доллара идет вниз: обновленные данные от Нацбанка Фото: Курс доллара упал еще на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Лукина

Национальный банк Украины вновь снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел на 2 копейки по сравнению с курсом на 7 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4388 гривни за 1 доллар (-0,0156 гривни).

Курс доллара идет вниз: обновленные данные от Нацбанка

bank.gov.ua

Официальный курс евро вырос относительно предыдущей даты (+0,0808 грн) и составляет 47,0745 гривны за 1 евро.

Курс доллара идет вниз: обновленные данные от Нацбанка

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился и составляет 41,41-41,44 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день

Курс доллара идет вниз: обновленные данные от Нацбанка

udinform.com

На наличном рынке курс доллара также упал на 3 копейки до 41,74 гривны.

Ситуация на рынке

15 копеек по сравнению с курсом на 6 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4544 гривны за 1 доллар (-0,1492 гривны).

Официальный курс евро снизился (-0,2231 грн) и составляет 46,9637 гривны за 1 евро.

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Курс гривны Национальный банк Украины
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