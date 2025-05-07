Курс доллара идет вниз: обновленные данные от Нацбанка

Фото: Курс доллара упал еще на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальный банк Украины вновь снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел на 2 копейки по сравнению с курсом на 7 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4388 гривни за 1 доллар (-0,0156 гривни). bank.gov.ua Официальный курс евро вырос относительно предыдущей даты (+0,0808 грн) и составляет 47,0745 гривны за 1 евро. bank.gov.ua На межбанке сегодня курс не изменился и составляет 41,41-41,44 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день udinform.com На наличном рынке курс доллара также упал на 3 копейки до 41,74 гривны.