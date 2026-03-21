Рынок будет "штормить". Что ждать от курса доллара и евро на следующей неделе - оценка банкира

07:30 21.03.2026 Сб
Почему курс доллара в течение дня может заметно расти?
Тарас Лесовой Эксперт
Рынок будет "штормить". Что ждать от курса доллара и евро на следующей неделе - оценка банкира Фото: что ждать от курса валют на следующей неделе (flickr НБУ)

В конце марта валютный рынок Украины будет находиться в состоянии повышенной динамики. Несмотря на "нервное" поведение рынка и ежедневные колебания, ситуация будет оставаться контролируемой и без признаков системного кризиса.

Что ждать от курса валют на следующей неделе РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Главное:

  • Факторы влияния: Рынок балансирует между сезонной продажей валюты аграриями перед посевной и высоким спросом на валюту со стороны импортеров топлива.
  • Роль Нацбанка: НБУ будет уравновешивать спрос через валютные интервенции. Режим "управляемой гибкости" позволит избежать резких скачков курса.
  • Поведение доллара: Ожидается высокая волатильность в течение дня (от роста до снижения), однако итоговый курс будет оставаться сбалансированным.
  • Ситуация с евро: Валюта будет стабильнее доллара из-за глобального укрепления американской валюты. Ожидаемый мировой коридор - 1,14-1,15 доллара за евро.
  • Прогнозные коридоры (23-29.03): Доллар: 44,00-44,50 грн (наличный рынок), евро: 50,50-52,00 грн (наличный рынок).

Курс валют в конце марта: чего ожидать украинцам

По словам Лесового, в конце марта ситуация на валютном рынке будет динамичной, но контролируемой. Несмотря на определенную нервозность и ежедневные колебания, угрожающих сценариев или признаков кризиса нет.

Рынок будет работать в пределах "управляемой гибкости", а главную роль в сдерживании резких скачков будет играть Нацбанк.

Рынок будет &quot;штормить&quot;. Что ждать от курса доллара и евро на следующей неделе - оценка банкира

Фото: прогноз по курсу валют на неделю (инфографика РБК-Украина)

Что влияет на курс

Сейчас на рынке соревнуются две тенденции. С одной стороны, аграрии активно продают валюту перед началом посевной, что помогает стабилизировать ситуацию. С другой - сохраняется высокий спрос со стороны импортеров топлива. Именно их активность сегодня задает темп рынка.

Ситуация могла бы стать спокойнее в случае уменьшения напряжения на Ближнем Востоке и падения цен на нефть, однако пока международные рынки остаются изменчивыми.

Чего ожидать от доллара и евро

Последние дни марта могут быть "оживленными": курс доллара в течение дня может как заметно расти, так и снижаться. Однако это лишь волатильность, а не системная нестабильность. Благодаря вмешательству НБУ дефицит валюты не будет толкать курс вверх слишком резко.

"Важно не путать повышенную волатильность с системной нестабильностью. Ведь итоговый курс доллара в конце дня, скорее всего, будет оставаться более-менее сбалансированным. То есть рынок будет "штормить", однако без признаков потери контроля", - отмечает эксперт.

Евро в конце месяца будет выглядеть стабильнее доллара. Его курс в Украине сейчас больше зависит от международных площадок, где наблюдается тенденция к усилению доллара.

Прогноз на 23-29 марта:

Наличный доллар будет держаться в пределах 44-44,5 грн, евро - 50,5-52 грн.

Дневные колебания: В обменниках курс может меняться до 0,3 грн в течение дня.

Разница между покупкой и продажей: В банках спред на доллар составит до 0,6 грн, на евро - до 1 грн. В обменниках он может быть несколько шире.

Общее состояние: Рынок будет оставаться в движении, но без резких срывов или катаклизмов благодаря действиям регулятора.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

