Доллар и евро стремительно дешевеют: "свежий" курс валют на 1 мая

Совет для читателя: Если вы планируете покупку валюты сегодня, обратите внимание на безналичные операции в мобильных приложениях (Ощад, ПУМБ) или на курс в крупных сетях обменников - там цена на 10-15 копеек выгоднее, чем в кассах большинства банков.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 1 мая средний курс доллара в обменниках для покупки, по данным Minfin, составляет 43,80 (-10 коп) гривны. А сдать валюту можно по курсу в 43,70 (-10 коп) гривны.

Купить евро в обменниках сегодня можно по среднему курсу в 51,60 (-6 коп) гривны, а сдать - по 51,40 (-7 коп) гривны.

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,22 (-7 коп) гривны, а сдать валюту можно по 43,77 (-3 коп) гривны.

Евро в банках сегодня продают по 51,80 (-10 коп) гривны, а покупают - по 51,10 (-15 коп) гривны.

ПриватБанк продает доллары в кассах по 44,20 (-10 коп) гривны, а картой - 44,24 (без изменений) гривны. Евро в отделении можно купить по 51,80 (-10 коп) гривны, а безнал - 51,81 (без изменений) гривна.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,15 (-5 коп) гривны, а карточкой - 44,30 (-5 коп) гривны. Евро же в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,80 (-15 коп) гривны, а карточкой - 52 (-10 коп) гривны.

"Пумб" сегодня держит курс доллара для покупки в кассе на уровне 44,30 (-10 коп) гривен, а коммерческий курс - 44,10 (-10 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,90 (-10 коп) гривны.

Monobank продает доллары по 44,23 (-17 коп) гривны, а евро - по 51,81 (-16 коп) гривны.