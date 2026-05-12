Доллар и евро резко подорожали: "свежий" курс валют на 12 мая

Доллар дорожает: Ощутимо курс поднял Monobank - сразу на 20 коп. (до 44,24 грн). ПриватБанк и Ощадбанк повысили стоимость валюты на 15 коп. (до 44,25 грн и 44,15 грн соответственно).

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 12 мая, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 43,85 (без изменений) гривны при покупке и 43,78 (+3 коп) гривны - для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,88 (+7 коп) гривны, а сдать - по 51,67 (+7 коп) гривны.

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках для покупки составляет 44,14 (+19 коп) гривны, а сдать валюту можно по 43,65 (+15 коп) гривны.

Евро в банках можно купить в среднем по 52 (+3 коп) гривны, а сдать - по 51,40 (+10 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,25 (+15 коп) гривны, а безнал - 44,24 (+19 коп) гривны. Евро в кассах банка продают по 52,15 (+10 коп) гривны, а для карточек - 52,08 (без изменений) гривны.

Ощадбанк сегодня продает доллары в мобильном приложении по по по 44,15 (+15 коп) гривны, а для карточек курс - 44,30 (+10 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" стоит 52,10 (+20 коп) гривны, а безнал - 52,30 (+20 коп) гривны.

"Пумб" в отделениях держит курс продажи доллара на уровне 44,30 (без изменений) гривен, а коммерческий курс - 44,10 (без изменений) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 52,20 (без изменений) гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,24 (+20 коп) гривны, а евро - по 52,07 (без изменений) гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

По состоянию на утро 12 мая ситуация с поиском лучшей цены выглядит так:

Купить доллар:

В обменниках: в среднем 43,85 грн.

В банках: выгоднее всего через приложение ПУМБ (44,10 грн) и Ощадбанка (44,15 грн).

Купить евро:

В обменниках: 51,88 грн.

В банках: лучшее предложение держит Monobank (52,07 грн) и карточный курс ПриватБанка (52,08 грн).

Выгоднее всего сдать валюту: