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Доллар и евро подскочили в конце года: свежий курс в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 45 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины резко вырос в конце года вслед за скачком на межбанке. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 декабря средний курс продажи доллара в Украине вырос на 45 копеек до 38,85 гривен, курс евро вырос на 40 копеек до 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,35 гривен, евро по 42,2 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,04-38,08 (покупка-продажа) - рост на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) резко повысил курс доллара на последний рабочий день 2023 года. Доллар подорожал до нового исторического максимума.

Официальный курс на 29 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,9824 гривен за 1 доллар (+0,3630 грн).

Курс евро составит 42,2079 гривен за 1 евро (+0,5745 грн). Это исторический максимум. Однако курс определяется котировками пары евро/доллар на международном рынке и не зависит от НБУ.

Ситуация на рынке в конце года

Официальный курс доллара с начала декабря вырос на 4,4% с 36,38 до 37,98 грн/доллар и почти каждый день обновлял рекорды.

Рост спроса на валюту в конце года был ожидаемым для Национального банка Украины, который в ответ ослабил гривну. Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.

Ожидается, что в начале 2024 года Национальный банк продолжит активно влиять на валютный рынок и постепенно ослаблять гривну. На межбанке курс может составить 37,70-38,50 грн/доллар, на наличном рынке - плюс еще 50-60 копеек.

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