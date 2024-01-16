Доллар и евро дешевеют: свежий курс в обменных пунктах

По состоянию на утро 16 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 38,75 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 42,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,25 гривен, евро по 41,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,90-37,95 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара. Однако доллар по-прежнему находится на уровне конца декабря прошлого года.

Официальный курс на 15 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,8641 гривен за 1 доллар (+0,0255 грн). Курс евро составит 41,4763 гривен за 1 евро (+0,0884 грн).

Ситуация на рынке

Курс доллара значительно снизился в течение последней недели и упал ниже 38 гривен на межбанке. Официальный курс снизился до показателей конца декабря прошлого года.

Причиной стало уменьшение дефицита валюты на межбанке, из-за чего НБУ сократил продажу долларов. Соответственно, на наличном рынке курс упал ниже 39 гривен.

Как сообщил РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на этой неделе можно рассчитывать на то, что рынок вернется к трендам декабря, суть которых заключается в постепенном приближении курсов межбанка и наличного рынка и создании предпосылок к единому курсу валют.