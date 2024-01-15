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Курс доллара снова вырос после резкого падения на прошлой неделе

Украина, Понедельник 15 января 2024 15:43
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Курс доллара снова вырос после резкого падения на прошлой неделе Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Однако доллар по-прежнему находится на уровне конца декабря прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,8641 гривен за 1 доллар (+0,0255 грн).

Курс доллара снова вырос после резкого падения на прошлой неделе

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,4763 гривен за 1 евро (+0,0884 грн).

Курс доллара снова вырос после резкого падения на прошлой неделе

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 37,87-38,91 грн/доллар (покупка-продажа).

Курс доллара снова вырос после резкого падения на прошлой неделе

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,90 грн/доллар.

Прогноз курса на эту неделю

Как сообщил РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на этой неделе можно рассчитывать на то, что рынок вернется к трендам декабря, суть которых заключается в постепенном приближении курсов межбанка и наличного рынка и создании предпосылок к единому курсу валют.

Как прогнозирует эксперт, с 15 по 21 января основные показатели рынка будут следующими:

  • на межбанке из-за активности регулятора курсовой коридор составит 38-38,6 грн/доллар и 39-40,5 грн/евро, колебания вряд ли превысят 0,3 грн;
  • на наличном рынке коридор валютных колебаний будет в пределах 38,5-39,5 грн/доллар и 39-41 грн/доллар, ежедневные курсовые изменения не превысят 0,5-0,6 грн.

Напомним, курс доллара значительно снизился в последние дни и упал ниже 38 гривен на межбанке. Официальный курс снизился до показателей конца декабря прошлого года - 37,83 грн/доллар. Причиной стало уменьшение дефицита валюты на межбанке, из-за чего НБУ сократил продажу долларов. Соответственно, на наличном рынке курс упал ниже 39 гривен.

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