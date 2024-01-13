От чего сейчас зависит курс доллара и чего ожидать: прогноз на следующую неделю

В течение следующей недели валютный рынок будет постепенно "выздоравливать" от декабрьского напряжения, связанного с нерешенным вопросом макрофинансовой помощи на 2024 год, а также определенным напряжением в обществе из-за ряда политических факторов, а также массированными обстрелами Украины.

"В то же время можно констатировать, что, несмотря на определенные признаки девальвации гривны, уже в январе Национальный банк Украины вернется к эффективной тактике мягкого вмешательства на рынок через валютные интервенции для достижения баланса между спросом и предложением", - сказал он.

Как отметил банкир, соответственно баланс на межбанке повлияет на ситуацию на наличном рынке, ведь с введением режима "управляемой гибкости" курсообразование на наличном рынке происходит с учетом межбанка с добавлением незначительного процента прибыли.

По его словам, в настоящее время главный фактор, который будет существенно влиять на валютный рынок, - это объем и ритмичность макрофинансовой помощи. И чем меньше будет неопределенности в этом вопросе, тем меньше будет давление на рынок и тем более прогнозируемой будет курсовая ситуация.

"Конечно Украина ожидает решения Конгресса США о выделении помощи на 2024 год. И частично от принятого решения, а также от объема помощи может зависеть дальнейшая судьба валютного рынка. Однако, повторюсь, рынок уже избавился от деструктивного предновогоднего напряжения", - добавил Лесовой.

Как прогнозирует эксперт, с 15 по 21 января основные показатели рынка будут следующими:

на межбанке из-за активности регулятора курсовой коридор составит 38-38,6 грн/доллар и 39-40,5 грн/евро, колебания вряд ли превысят 0,3 грн;

на наличном рынке коридор валютных колебаний будет в пределах 38,5-39,5 грн/доллар и 39-41 грн/доллар, ежедневные курсовые изменения не превысят 0,5-0,6 грн.

"Таким образом, на следующей неделе можно рассчитывать на то, что рынок вернется к трендам декабря, суть которых заключается в постепенном приближении курсов межбанка и наличного рынка и создании предпосылок к единому курсу валют. Также важно будет сохранение и соблюдение баланса между спросом и предложением. Следовательно, все курсовые изменения будут происходить с учетом равновесия между покупателями и продавцами валюты", - констатировал Лесовой.