От чего сейчас зависит курс доллара и чего ожидать: прогноз на следующую неделю
В течение следующей недели валютный рынок будет постепенно "выздоравливать" от декабрьского напряжения, связанного с нерешенным вопросом макрофинансовой помощи на 2024 год, а также определенным напряжением в обществе из-за ряда политических факторов, а также массированными обстрелами Украины.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
"В то же время можно констатировать, что, несмотря на определенные признаки девальвации гривны, уже в январе Национальный банк Украины вернется к эффективной тактике мягкого вмешательства на рынок через валютные интервенции для достижения баланса между спросом и предложением", - сказал он.
Как отметил банкир, соответственно баланс на межбанке повлияет на ситуацию на наличном рынке, ведь с введением режима "управляемой гибкости" курсообразование на наличном рынке происходит с учетом межбанка с добавлением незначительного процента прибыли.
По его словам, в настоящее время главный фактор, который будет существенно влиять на валютный рынок, - это объем и ритмичность макрофинансовой помощи. И чем меньше будет неопределенности в этом вопросе, тем меньше будет давление на рынок и тем более прогнозируемой будет курсовая ситуация.
"Конечно Украина ожидает решения Конгресса США о выделении помощи на 2024 год. И частично от принятого решения, а также от объема помощи может зависеть дальнейшая судьба валютного рынка. Однако, повторюсь, рынок уже избавился от деструктивного предновогоднего напряжения", - добавил Лесовой.
Как прогнозирует эксперт, с 15 по 21 января основные показатели рынка будут следующими:
- на межбанке из-за активности регулятора курсовой коридор составит 38-38,6 грн/доллар и 39-40,5 грн/евро, колебания вряд ли превысят 0,3 грн;
- на наличном рынке коридор валютных колебаний будет в пределах 38,5-39,5 грн/доллар и 39-41 грн/доллар, ежедневные курсовые изменения не превысят 0,5-0,6 грн.
"Таким образом, на следующей неделе можно рассчитывать на то, что рынок вернется к трендам декабря, суть которых заключается в постепенном приближении курсов межбанка и наличного рынка и создании предпосылок к единому курсу валют. Также важно будет сохранение и соблюдение баланса между спросом и предложением. Следовательно, все курсовые изменения будут происходить с учетом равновесия между покупателями и продавцами валюты", - констатировал Лесовой.
Напомним, курс доллара значительно снизился в последние дни и упал ниже 38 гривен на межбанке. Официальный курс снизился до показателей конца декабря прошлого года - 37,83 грн/доллар. Причиной стало уменьшение дефицита валюты на межбанке, из-за чего НБУ сократил продажу долларов. Соответственно, на наличном рынке курс упал ниже 39 гривен.