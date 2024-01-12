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НБУ опустил официальный курс доллара до минимума с конца декабря

Украина, Пятница 12 января 2024 15:44
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НБУ опустил официальный курс доллара до минимума с конца декабря Фото: курс доллара упал на 16 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил курс доллара. Доллар подешевел до минимума с конца декабря прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,8386 гривен за 1 доллар (-0,1596 грн).

НБУ опустил официальный курс доллара до минимума с конца декабря

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,3879 гривен за 1 евро (-0,3531 грн).

НБУ опустил официальный курс доллара до минимума с конца декабря

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 37,84-38,89 грн/доллар (покупка-продажа).

НБУ опустил официальный курс доллара до минимума с конца декабря

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 15 копеек до 38,95 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, центробанк в 2024 году продолжит сглаживать значительные курсовые колебания, сохраняя приверженность "курсовой устойчивости".

По его словам, в конце 2023 года на рынок влиял сезонный фактор, а в дальнейшем большее значение будут иметь фундаментальные факторы.

"Если посмотреть на динамику обменного курса практически за три месяца, то отклонение от курса фиксации 36,6 не такое, которое, по нашему мнению, может подвесить и опровергнуть наше утверждение о курсовой устойчивости и об обеспечении привлекательности гривневых активов", - сообщил Николайчук.

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