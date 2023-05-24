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Смягчение валютных ограничений: в НБУ анонсировали обсуждение вопроса с миссией МВФ

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Украина, Среда 24 мая 2023 08:29
Смягчение валютных ограничений: в НБУ анонсировали обсуждение вопроса с миссией МВФ Фото: Валютный рынок Украине будут обсуждать во время визита миссии МВФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Миссия Международного валютного фонда начала работу с целью проведения первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной. В ходе переговоров особое внимание будет уделяться обсуждению предстоящего постепенного смягчения валютных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, разработка соответствующей стратегии является одним из структурных маяков по Программе EFF. Также стратегия включает в себя возврат к режиму гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования.

По данным пресс-службы, миссия будет работать в гибридном формате – офлайн и онлайн. В состав команды Украины, которая присоединится к рабочим встречам в рамках миссии непосредственно в Вене, а также дистанционно из Киева, войдут представители НБУ, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений.

Во время первого пересмотра программы EFF будет обсуждаться состояние выполнения Украиной обязательств, предусмотренных в Меморандуме об экономической и финансовой политике. В частности, речь идет о мерах в сферах налогово-бюджетной и монетарной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформах для средне- и долгосрочного роста.

В фокусе встреч также мероприятия НБУ по обеспечению стабильной работы финансового сектора, включая проведение оценки устойчивости банковского сектора, работа по обновлению Стратегии развития финансового сектора, управлению ликвидностью, стимулированию конкуренции между банками и, соответственно, и повышению привлекательности гривневых активов, что является важной предпосылкой сохранения устойчивого понижения инфляции, добавили в пресс-службе.

Напомним, миссия Международного валютного фонда в Украине начала работу 23 мая. Представители фонда оценят прогресс власти при выполнении условий программы.

НБУ утвердил новую стратегию финансового сектора. Стратегические задачи НБУ поделены на два фокуса: сопротивление российской агрессии и восстановление страны.

Первой целью "фокуса сопротивления" является "устойчивая гривна". Она предполагает "удержание спреда между наличным и официальным курсом, гривна к доллару" на уровне менее 5%.

Эта цель также предусматривает "утверждение стратегии возврата к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и переходу к гибкому обменному курсу".

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