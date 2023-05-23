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Каким должен быть курс доллара на наличном рынке: НБУ определил цели

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Украина, Вторник 23 мая 2023 14:11
Каким должен быть курс доллара на наличном рынке: НБУ определил цели Фото: Курс доллара в Украине не должен отклоняться от официального на 5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк определил одной из своих целей достижение того, чтобы курс гривны к доллару на наличном рынке не отклонялся более чем на 5% от официального.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новую Стратегию НБУ .

Стратегические задачи НБУ учитывают возникающие вызовы в двух векторах: сопротивление российской агрессии и восстановление страны. Поэтому инициативы и мероприятия условно разделены на фокусы:

  • "фокус сопротивления" - краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности и недопущение ухудшения ситуации в финансовой системе и экономике в целом, включая применение инструментов для контроля за инфляцией и курсом национальной валюты, поддержки банковской системы и т.п.;
  • "фокус восстановления" - среднесрочные меры по запуску преобразований, которые станут основой будущего восстановления и роста экономики, например: снижение бюрократических барьеров, повышение прозрачности и конкурентности среды, привлечение инвестиций и т.п.

Первой целью "фокуса сопротивления" является "устойчивая гривна". Она предполагает "удержание спрэда между наличным и официальным курсом, гривна к доллару" на уровне менее 5%.

Эта цель также предусматривает "утверждение стратегии возврата к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и переходу к гибкому обменному курсу".

Напомним, НБУ с июля прошлого года держит официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,6. В то же время, по состоянию на 23 мая курс на наличном рынке составляет 37,6, то есть отклоняется на 2,7%. Летом прошлого года спрэд достигал 30%, когда НБУ еще держал курс на уровне 29,25 гривен за доллар.

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