Почему гривна и евро обгоняют доллар: причины валютных сдвигов в 2025 году

Суббота 09 августа 2025 14:10
Почему гривна и евро обгоняют доллар: причины валютных сдвигов в 2025 году Ситуация на валютном рынке: гривна укрепляется по отношению к доллару (Фото Виталий Носач/РБК-Украина)
Василий Фурман
Доктор экономических наук

О ситуации на валютном рынке Украины, влиянии на курс евро/доллар торговых войн США, читайте в колонке доктора экономических наук, члена Совета НБУ Василия Фурмана.

 

Тема которая всегда интересует каждого украинца - ситуация на валютном рынке, каким будет курс гривны к доллару или евро или почему та или иная валюта растет или ослабляется. Давайте кратко и аргументированно разберемся в причинах ситуации на валютном рынке в Украине в течение последних месяцев 2025 г. И так, почему гривна растет относительно доллара. Основные причины:

1. Стабильность официального курса, интервенции НБУ и сезонность:

- В августе 2025 года гривна демонстрирует относительную стабильность к доллару, с официальным курсом, установленным Национальным банком Украины (НБУ), в пределах 41,72-41,86 грн/долл. По данным НБУ, во втором квартале 2025 года гривна даже укрепилась на 0,6% относительно доллара. Это связано с политикой управляемой гибкости курса, которая позволяет НБУ контролировать колебания через валютные интервенции. Во втором квартале объем интервенций по продаже валюты сократился до $8,1 млрд по сравнению с $9,4 млрд в первом квартале, что свидетельствует о снижении давления на гривну.

- Сезонные факторы, такие как рост предложения валюты из-за экспорта сельскохозяйственной продукции, также способствуют стабильности гривны.

2. Снижение спроса на наличный доллар:

- Украинцы при операциях с иностранной валютой предпочитают евро как средство сбережений. Чистый спрос на наличный доллар во втором квартале 2025 года упал до $0,1 млрд по сравнению с $1,9 млрд в предыдущем квартале. Это снижение спроса привело к тому, что спред между наличным и официальным курсом доллара стал отрицательным, то есть доллар в обменниках можно было купить дешевле официального курса.

3. Международная финансовая помощь:

- Рост международных резервов Украины, которые на конец июня 2025 года достигли $45,1 млрд, поддерживает стабильность гривны. Международная финансовая помощь, в частности в долларах и евро, конвертируется в гривну, что создает дополнительное предложение валюты на рынке и уменьшает девальвационное давление.

4. Улучшение девальвационных ожиданий:

- Улучшение экономических ожиданий и привлекательность гривневых инструментов (например, высокие ставки по депозитам и ОВГЗ) способствуют снижению спроса на иностранную валюту, а гривна становится соответственно более инвестиционно привлекательной.

Почему евро растет относительно доллара и гривны?

1. Ослабление доллара на мировых рынках:

- В 2025 году доллар США значительно ослаб относительно евро из-за ряда факторов, связанных с политикой администрации Дональда Трампа, в частности торговые войны и рост дефицита бюджета США. Ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) также ослабляют доллар. Например, после решения ФРС 30 июля 2025 года и соглашений между Трампом и ЕС по пошлинам (15% на импорт из Европы), курс доллара укрепился с 1,18 до 1,14 долл./евро, но в целом евро остается сильнее.

- Поскольку курс гривны к евро является кросс-курсом, рассчитанным через соотношение евро/доллар, ослабление доллара автоматически приводит к росту курса евро по отношению к гривне. Во втором квартале 2025 года гривна обесценилась к евро на 7,2%, тогда как к доллару укрепилась на 0,6%.

2. Изменение приоритетов украинцев в сбережениях:

- Из-за торговых тарифных войн в мире (особенно в информационном плане) и будущего вступления Украины в ЕС, роста роли ЕС в отношениях с Украиной наши граждане начали отдавать предпочтение евро как валюте сбережений. Это поддерживает спрос на евро, что, в свою очередь, способствует его укреплению относительно гривны.

3. Внешние экономические факторы:

- Укрепление евро на мировых рынках связано с относительной стабильностью экономики ЕС по сравнению с США, где политическая неопределенность и торговые конфликты создают давление на доллар.

Вывод

Укрепление гривны относительно доллара в августе 2025 года объясняется эффективной политикой НБУ, сезонным притоком валюты от экспорта, снижением спроса на доллар и значительной международной помощью в течение года. В то же время рост евро к доллару и гривне обусловлен глобальным ослаблением доллара из-за торговых войн США, стабильностью экономики ЕС и ростом спроса на евро в Украине.

