Доллар штурмует 44 гривны, а евро стремительно падает: "свежий" курс валют на 5 мая

Курс валюты в обменниках

По состоянию на утро 5 мая средний курс доллара в обменниках для покупки составляет 43,85 (-3 коп) гривны, а сдать валюту сегодня можно по 43,75 (без изменений) гривны. Такие данные приводит портал Minfin.

Евро же в обменниках сегодня можно купить по 51,66 (-9 коп) гривны, а продать - по 51,45 (-5 коп) гривны.

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках утром составляет 44,15 (без изменений) гривны при покупке и 43,70 (без изменений) гривны - при сдаче валюты.

Евро в банках можно купить по 51,87 (+2 коп) гривны, а продать - по 51,25 (+5 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,25 (+15 коп) гривны, а безнал - 44,24 (без изменений) гривны. Евро в отделениях можно купить по 51,95 (без изменений) гривны, а картой - 52,08 (без изменений) гривны.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллар по 44,05 (-10 коп) гривны, а для карт - 44,30 (+5 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня стоит 51,69 (-21 коп) гривну, а безнал - 52,10 (без изменений) гривны.

"Пумб" сегодня держит курс продажи доллара в кассах на уровне 44,40 (+10 коп) гривен, а коммерческий курс - 44,20 (+10 коп) гривны. Евро в отделениях можно купить по 52,10 (+20 коп) гривны.

Monobank продает доллары по 44,23 гривны, а евро - по 52,03 (-2 коп) гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

Купить доллар: В обменниках (43,85 грн) и через приложение Ощадбанка (44,05 грн).

Купить евро: Дешевле всего в обменниках (51,66 грн) и онлайн в Ощадбанке (51,69 грн).