Доллар и евро изменились разнонаправленно: курс на 5 мая и чего ждать от валют в течение месяца

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 5 мая. Доллар перешел к росту, тогда как евро незначительно снизилось.

Главное:

На 5 мая курс доллара вырос до 44,00 грн, евро снизился до 51,45 грн.

Доллар прибавил 9 копеек, евро потеряло 14 копеек.

В мае рынок будет работать в режиме управляемой гибкости.

Ожидаемый диапазон доллара - 43,5-44,5 грн, евро - 49,5-52,5 грн.

Курс валют НБУ

На 5 мая НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,00 грн, что на 9 копеек выше курса 4 мая (43,91 грн).

Евро, наоборот, подешевело - до 51,45 грн, что на 14 копеек меньше по сравнению с предыдущим показателем (51,59 грн).

Таким образом, доллар перешел к росту, тогда как евро после повышения накануне скорректировалось.

Фото: курс валют на 5 мая (инфографика РБК-Украина)

Чего ждать от курса в мае

По словам Тараса Лесового, в мае на рынке и в дальнейшем будет действовать режим управляемой гибкости, поэтому резкие курсовые колебания маловероятны.

По прогнозу эксперта, курс доллара будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн.

Стабильность рынка, по его словам, будут поддерживать валютные интервенции Нацбанка, средний объем которых может достигать до 800 млн долларов в неделю.

Евро, как ожидается, будет более изменчивым. Его курс может колебаться в диапазоне 49,5-52,5 грн.

Среди причин - зависимость от мировой пары евро/доллар и цен на нефть. Если нефть будет дорожать, позиции доллара могут усилиться. Если цены стабилизируются или снизятся, евро может отыграть часть позиций.

Эксперт называет несколько ключевых факторов влияния на валютный рынок. Политика НБУ предусматривает сглаживание дисбаланса между спросом и предложением через интервенции. В то же время международная помощь, в частности потенциальное разблокирование кредита ЕС на 90 млрд евро, может поддержать макрофинансовую стабильность. Колебания цен на топливо также будут влиять как на инфляцию, так и на курс евро.