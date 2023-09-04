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Доллар резко подешевел в начале недели: обменники выставили свежие курсы валют

Фото: курс доллара упал на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил понижение в начале недели. Доллар упал ниже 38 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 сентября средний курс доллара в Украине упал на 20 копеек до 37,80 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 41,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,30 гривен, евро по 40,55 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 4 сентября составляет 39,6221 гривен за евро (-0,1170).

Прогноз до конца года

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев считает, что предпосылок для жесткого проседания курса гривны по отношению к доллару пока не существует.

По его мнению, незначительное ослабление официального курса гривны сейчас не катастрофа, поскольку это поддержало бы экспортеров и поступления в бюджет от импорта.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2023 год заложен среднегодовой курс на уровне 42 гривны за доллар.

Доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников прогнозирует, что курс наличного доллара в Украине будет постепенно расти и до конца года может достичь 40 гривен за доллар.

 

 

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