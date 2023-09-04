Долар різко подешевшав на початку тижня: обмінники виставили свіжі курси валют

На ранок 4 вересня середній курс долара в Україні впав на 20 копійок до 37,80 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 41,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,30 гривні, євро по 40,55 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 4 вересня становить 39,6221 гривні за євро (-0,1170).

Прогноз до кінця року

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетьманцев вважає, що передумов для жорсткого просідання курсу гривні щодо долара поки що не існує.

На його думку, незначне послаблення офіційного курсу гривні зараз не катастрофа, оскільки це підтримало б експортерів та надходження до бюджету від імпорту.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2023 рік закладено середньорічний курс на рівні 42 гривні за долар.

Доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков прогнозує, що курс готівкового долара в Україні поступово зростатиме і до кінця року може досягти 40 гривень за долар.