Ниже уже не будет? Курс доллара может достичь 40 гривен: эксперт назвал сроки

Курс наличного доллара в Украине будет постепенно расти и к концу года может достичь 40 гривен за доллар.

"Думаю, курс будет расти, поскольку ситуация в экономике не радостная. У нас госбюджет рассчитывали исходя из 42 грн за доллар. Сейчас мы ушли по наличке уже за 38 грн. Скорее всего, ниже уже не будет. Я думаю, что параметры госбюджета выполнены не будут, но уровень 39-40 грн за доллар на 1 января вполне реально", - сказал эксперт.

При этом он не считает целесообразным в скором времени переходить на гибкое курсообразование.

"Я не очень уверен что сейчас удачное время для такого перехода, поскольку поступления валюты снизилось из-за проблем с вывозам зерновых, спрос на валюту повысился и нет уверенности в ритмичном поступлении средств от внешних кредиторов. Поэтому, если НБУ сейчас введет гибкий курс, то ему придется приложить больше усилий для его удержания в определенном коридоре", - считает Плотников.

"Гибкий" курс

Как сообщало РБК-Украина, НБУ планирует перейти к гибкому курсу гривны к доллару, что подразумевает контроль и при необходимости, корректировку ситуации на рынке.

В частности, НБУ, "по мере формирования надлежащих макроэкономических и финансовых предпосылок НБУ отойдет от фиксации официального курса к большей гибкости обменного курса, колебания которого должны отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке".

Сроки перехода к гибкому курсообразованию НБУ не называет, отмечая, что это произойдет "в перспективе".

Сейчас НБУ держит официальный курс на уровне 36,6 гривен. На наличном рынке курс достиг уровня 38,6 гривен за доллар.

Внешнее финансирование

Страны Запада в течение полутора лет финансируют бюджет Украины, а все собранные налоги страна тратит на военные нужды. И если в прошлом году привлекать средства у партнеров было не сложно, то теперь появились более жесткие условия.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.