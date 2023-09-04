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Что будет с курсом гривны к доллару: в Раде дали прогноз до конца года

Украина, Понедельник 04 сентября 2023 11:19
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Что будет с курсом гривны к доллару: в Раде дали прогноз до конца года Фото: в Раде допускают незначительное падение официального курса гривны к доллару
Автор: Александр Белоус

Предпосылок для жесткого проседания курса гривны по отношению к доллару пока не существует. В то же время, возможно незначительное падение курса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Рады Даниила Гетманцева в интервью изданию "Главком".

Как отметил Гетманцев, с начала года наличный курс гривны укрепился.

"Те колебания, которые мы сейчас видим, сезонные. До конца года мы не видим каких-либо рисков для жесткого проседания курса или инфляционных процессов. Инфляция замедляется быстрее, чем планировалось, а значительные объемы внешней помощи поддерживают международные резервы на рекордном уровне", - сказал он.

По его мнению, при таких условиях незначительное ослабление официального курса гривны сейчас не катастрофа, поскольку это поддержало бы экспортеров и поступления в бюджет от импорта.

"Но, безусловно, регулятору виднее", - добавил Гетманцев.

Бюджетный курс

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2023 год заложен среднегодовой курс на уровне 42 гривны за доллар.

Доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников прогнозирует, что курс наличного доллара в Украине будет постепенно расти и до конца года может достичь 40 гривен за доллар.

Гибкий курс

Как сообщало РБК-Украина, НБУ планирует перейти к гибкому курсу гривны к доллару, предусматривающему контроль и при необходимости корректировку ситуации на рынке.

В частности, НБУ, "по мере формирования надлежащих макроэкономических и финансовых предпосылок, НБУ отойдет от фиксации официального курса к большей гибкости обменного курса, колебания которого должны отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке".

Сроки перехода к гибкому курсообразованию НБУ не называет, отмечая, что это произойдет "в перспективе".

Пока НБУ держит официальный курс на уровне 36,6 гривен. На наличном рынке курс составляет 38 гривен за доллар.

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