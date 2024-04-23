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Каким будет курс доллара в конце 2024 года: прогноз экспертов

Украина, Вторник 23 апреля 2024 11:00
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Каким будет курс доллара в конце 2024 года: прогноз экспертов Фото: курс доллара вырастет до 41,67 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По прогнозам экспертов, среднее значение курса в 2024 году составит 40,33 грн/доллар. В конце года курс вырастет до 41,67 грн/доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на консенсус-прогноз за апрель 2024 года экспертов и чиновников, обнародованный на сайте Минэкономики.

В консенсус-прогнозе учтены прогнозы двух групп экспертов. Одна включает оптимистично настроенных экспертов, исходящих из того, что война закончится в 2024 году. Другая группа экспертов предполагает, что война может продолжаться дольше.

Первая группа прогнозирует, что средний курс в 2025 году составит 42,6 грн/доллар и вырастет до 45,7 грн/доллар в конце года. Другая группа ожидает средний курс 42,70 грн/доллар и рост до 44,80 грн/доллар в конце года.

Курс доллара

Напомним, курс доллара растет в течение последних недель. Только за последнюю неделю курс вырос на 1%. В итоге официальный курс НБУ поднялся до исторического максимума - 39,78 грн/доллар на 22 апреля.

Финансовые аналитики в апреле 2024 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,81 грн/доллар. Банкиры ожидают курс на уровне 41,69 грн/доллар.

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