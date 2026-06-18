Доллар внезапно вырос, а евро упал: курс НБУ на 19 июня и выходит ли это за рамки нормы

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на пятницу, 20 июня, почти до психологической отметки в 45 гривен. В то же время курс евро существенно снизился после нескольких дней роста.
Какой курс пары доллар/евро установил Нацбанк на пятницу, 19 июня, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
НБУ установил на 19 июня официальный курс доллара на уровне 44,91 грн, что на 11 копеек больше, чем днем ранее (44,80 грн).
В то же время официальный курс евро составляет 51,45 грн, что на 48 копеек меньше, чем 18 июня (51,93 грн).
Таким образом, и доллар, и евро показали неожиданные показатели на завтрашний день.
Курс валют НБУ на 19 июня (Инфографика РБК-Украина)
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина отметил, что нынешние курсовые показатели остаются в пределах макроэкономических прогнозов.
По его словам, в государственном бюджетном планировании на 2026 год заложен средневзвешенный курс 45,7 гривны за доллар, поэтому текущий уровень около 45 гривен является скорее психологической отметкой, чем признаком критических изменений.
В то же время эксперт подчеркнул, что определенные риски для валютного рынка сохраняются.
По его словам, речь идет, прежде всего, о мировых ценах на топливо. Их рост влияет на импорт, логистику, себестоимость продукции и потребность бизнеса в иностранной валюте.
Лесовой отметил, что именно нефтетрейдеры с начала года поддерживают повышенный спрос на валюту, поскольку вынуждены страхуться от возможных колебаний мировых цен на нефть.