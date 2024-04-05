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НБУ пояснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара

Украина, Пятница 05 апреля 2024 08:15
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НБУ пояснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара Фото: курс доллара вырос из-за увеличения спроса на валюту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке Украины в марте 2024 года оставалась контролируемой, а курсовые колебания - умеренными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (апрель 2024 года).

"В течение марта обменный курс гривны колебался в обе стороны, умеренно девальвировав по итогам месяца в результате определенного ухудшения баланса спроса и предложения на рынке во второй половине марта", - говорится в обзоре.

НБУ пояснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара

По данным НБУ, это было обусловлено:

  • оживлением весно-полевых работ, что сопровождалось увеличением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров удобрений и средств защиты растений,
  • ростом потребности в импорте энергоносителей, в том числе из-за интенсификации обстрелов энергетического сектора,
  • активизацией расходов бюджета с поступлением значительных объемов международной помощи во второй половине месяца,
  • завершением периода уплаты годовых и квартальных налогов.

В таких условиях НБУ нарастил интервенции по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке (до 1,8 млрд долларов), говорится в обзоре.

НБУ пояснил повышение спроса на валюту и рост курса доллара

Рост курса доллара

Напомним, курс доллара на межбанке за март вырос примерно на 80 копеек с 38,20 до 39,00 гривен. Официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/доллар на 29 марта. В течение месяца курс неоднократно обновлял рекорды. Исторический максимум был зафиксирован 27 марта - 39,34 грн/доллар. Наличный курс вырос на 80 копеек до 39,40 грн/доллар.

НБУ в марте 2024 года продал на межбанковском валютном рынке в 1,788 млрд долларов. Объем продаж был на 18,5% выше, чем в феврале (1,509 млрд долларов).

В то же время, по данным НБУ, украинцы в марте сократили покупку долларов в банках до 574,9 млрд долларов. Объем покупки упал по сравнению с февралем на 30,3%, когда украинцы купили 824,5 млн долларов.

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