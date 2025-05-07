Доллар продолжает снижение: свежие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижение. Единая европейская валюта также подешевела на 37 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 7 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 3 копейки до 41,38 гривен, курс евро упал на 12 копеек до 47,33 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,7 гривен, евро по 45,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,4-41,43 грн/доллар (покупка-продажа), что на 13 копеек ниже, чем 6 мая.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс доллара к гривне. Доллар продолжает снижение с 5 мая.

Официальный курс на 7 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4544 гривен за 1 доллар (+0,1492 грн).

Официальный курс евро составит 46,9637 гривен за 1 евро (-0,2231 грн).