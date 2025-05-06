Доллар продолжает дешеветь: свежие курсы в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины снизился. Единая европейская валюта также немного подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 6 мая средний курс продажи доллара в Украине снизился на 12 копеек до 41,35 гривен, курс евро остался на прежнем уровне - 47,45 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,06 гривен, евро по 45,62 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) – произошло незначительное снижение на 7-9 копеек по сравнению с 5 мая.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне.
Официальный курс на 6 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,6036 гривен за 1 доллар (-0,1055 грн).
Официальный курс евро составляет 47,1868 гривен за 1 евро (-0,1259 грн).
Ситуация на рынке
С начала мая официальный курс доллара остается на уровне 41,47- 41,72 гривен. На протяжении апреля курс доллара колебался от 41,08 до 41,75 гривен. Согласно отчета ивестиционной компании ICU, торговая стратегия Национального банка на межбанковском рынке не допускает значительного ослабления гривны к доллару.
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