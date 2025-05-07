Долар продовжує зниження: свіжі курси в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зниження. Єдина європейська валюта також подешевшала на 37 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 7 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 3 копійки до 41,38 гривень, курс євро впав на 12 копійок до 47,33 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,7 гривень, євро - по 45,25 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,4-41,43 грн/долар (купівля-продаж), що на 13 копійок нижче, ніж 6 травня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар продовжує зниження з 5 травня.
Офіційний курс на 7 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4544 гривень за 1 долар (+0,1492 грн).
Офіційний курс євро становитиме 46,9637 гривень за 1 євро (-0,2231 грн).
Ситуація на ринку
5 травня офіційний курс долара становив 41,7091 гривні, протягом 5-7 травня Нацбанк знизив офіційний курс на 0,6%. За цей самий період офіційний курс євро знизився на 0,7%.
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