Что будет с курсом доллара в Украине в 2025 году: прогнозы экономистов

Ситуация на валютном рынке Украины в последнее время стабильна, а доллар даже подешевел. Но до конца года курс, скорее всего, вырастет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Будет ли обвал гривны? Чего ждать от курса доллара в 2025 году ".

Текущий прогноз курса инвесткомпании ICU на конец года - 45,7 гривен за доллар. "По базовому сценарию можно гарантированно исключить, что темпы девальвации гривны в этом году превысят 10%", - отметили аналитики в комментарии РБК-Украина.

С прогнозом стоимости доллара в Украине на конец года соглашается и экономист Олег Устенко, экс-советник президента по экономическим вопросам. По его мнению, по базовому сценарию можно ожидать к концу 2025 года курс на уровне около 45 гривен за доллар.

Колебания доллара в диапазоне 45-46 гривен ожидает руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. Он также объясняет, что такая девальвация может быть обусловлена избыточным спросом на доллар, который не будет полностью покрываться интервенциями НБУ, а также неопределенностью с внешней помощью.

Паращий указывает, что в условиях большой неопределенности очень трудно предсказать, когда именно цена доллара в Украине начнет расти. Он говорит, что это может произойти через несколько месяцев или даже недель. Однако Паращий резюмирует, что традиционно периодом повышенной волатильности для гривны является осень.

Риски прогнозов

Положительным фактором как для гривны, так и для экономики в целом будет официальное окончание войны с подписанием соответствующих соглашений, на фоне чего должен постепенно расти экспорт, говорит Устенко. В таком случае, продолжает эксперт, можно ожидать стабильный курс или даже умеренное укрепление гривны.

Однако Паращий считает, что завершение войны может как стабилизировать курс за счет восстановления экономики и потенциального прироста экспорта, так и создать риски из-за сокращения финансовой помощи от партнеров.