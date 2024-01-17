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НБУ снова снизил официальный курс доллара

Украина, Среда 17 января 2024 15:46
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НБУ снова снизил официальный курс доллара Фото: курс доллара упал на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил курс доллара. Доллар подешевел после небольшого роста в начале недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,8977 гривен за 1 доллар (-0,0270 грн).

НБУ снова снизил официальный курс доллара

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,21 гривен за 1 евро (-0,0748 грн).

НБУ снова снизил официальный курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 37,89-37,92 грн/доллар (покупка-продажа).

НБУ снова снизил официальный курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 15 копеек до 38,60 грн/доллар.

Прогнозы курса

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,06 грн/доллар.

Финансовые аналитики прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев составит около 40 гривен.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, курс доллара к гривне в течение 2024 года будет колебаться в соответствии с рыночными условиями и сезонностью. В то же время, НБУ обеспечит курсовую устойчивость и привлекательность гривны.

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