Чего ждать от курса доллара на следующей неделе: прогноз банкира

Ситуация на валютном рынке в течение 12-18 февраля во многом будет зависеть от спроса на валюту, активности НБУ на межбанке, частоты и объемов валютных интервенций, призванных установить равновесие между спросом и предложением.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"По нашим оценкам, в течение февраля объем интервенций может составить до 2,5-3 млрд долларов, что достаточно типично для последних нескольких месяцев", - сказал он.

Лесовой считает, что в настоящее время международных валютных резервов Украины более чем достаточно (около 38 млрд долларов), чтобы сохранить стабильность на рынке, с периодическим вмешательством НБУ в межбанк.

"Однако стоит сказать, что рынок изрядно уймет четкая и понятная периодичность макрофинансовой помощи. Речь идет о сроках получения финансирования и общем годовом объеме, который будет включать возможную финподдержку от США, других стран-партнеров и МВФ", - сказал он.

По его мнению, например, таким "успокоительным" может стать четырехлетняя программа поддержки от ЕС на 50 млрд евро и ожидаемый мартовский транш в 4,5 млрд евро.

Лесовой напомнил, что именно благодаря макрофину в 2024 году Украина рассчитывает покрыть львиную долю расходов госбюджета, а ежемесячная потребность в макрофине оценивается в 3 млрд долларов.

"Что касается других факторов, которые могут сказаться на рынке, то стоит сделать акцент на информационной составляющей: психологическое состояние общества в течение двух месяцев достаточно расшатанно. А чрезмерные эмоции, как известно, действуют всегда вопреки логике и расчетам. Поэтому думаю, что важным станет сохранение психической устойчивости и предотвращение любых панических и ажиотажных настроений на рынке", - сказал он.

Прогноз курсов

Банкир прогнозирует, что 12 по 18 февраля изменения курсов валют будут частыми, разносторонними, но незначительными; рынку не грозят аритмичные курсовые скачки. По его словам, на межбанке курсовые колебания будут 37,5-38,5 грн/доллар и 40-42 грн/евро.

Формирование курсов на наличном рынке как в течение всего периода действия режима "управляемой гибкости" будет происходить на базе курсов межбанка. На наличном рынке ожидается коридор изменений в 37,8-39 грн/доллар и 41-43 грн/евро.

"Итак, можем предположить, что ситуация на валютном рынке не выйдет из-под контроля. Понятно, что информационное давление на рынок может быть достаточно мощным, а общественные настроения далеко не оптимистичными, однако, на мой взгляд, регулятору по силам эффективно обуздать новые об объективные вызовы", - резюмировал Лесовой.