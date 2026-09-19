Валютный рынок ищет новое равновесие: банкир спрогнозировал курс на следующую неделю

На валютном рынке Украины формируется новое равновесие, однако спрос на иностранную валюту продолжает превышать его предложение. В то же время, интервенции Национального банка, международные резервы и высокая доходность гривневых инструментов сдерживают риск резкой девальвации.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой .

Что происходит на валютном рынке

По словам Тараса Лесового, сейчас можно говорить о формировании определенного нового валютного равновесия. Она пока далека от идеальной, поскольку спрос на валюту продолжает превышать предложение, однако существуют факторы, не дающие этому дисбалансу автоматически превратиться в девальвацию.

По приблизительным оценкам, на межбанковском рынке спрос может превышать предложение на 15–20%. Это связано, прежде всего, со значительным структурным спросом Украины на импорт – горючее, энергетическое оборудование, технику, комплектующие и другие необходимые товары.

Война затрудняет экспортную логистику и ограничивает возможности быстрого увеличения валютной выручки. Кроме того, часть бизнеса формирует валютный запас, пытаясь заранее зафиксировать предстоящие расходы по импортным контрактам.

Однако, как отмечает Лесовой, важен не только дисбаланс между спросом и предложением, но и то, как он компенсируется.

Сколько валюты продает НБУ

Национальный банк остается фактически основным поставщиком дополнительной валюты на рынок. В августе объем валютных интервенций составил около 4,82 млрд. долларов, или свыше 1,1 млрд. долларов в среднем в неделю.

Именно благодаря этому продолжает работать режим ''управляемой гибкости''. Курс может изменяться в соответствии с рыночной ситуацией, но резкие и нежелательные колебания сглаживаются.

По оценке Лесового, это одна из причин, почему психологическая отметка 45 грн за доллар пока не превращается в новую курсовую норму.

Даже если такой уровень будет ситуативно появляться в отдельных обменниках, для его устойчивого закрепления требуется значительно более сильный и длительный импульс.

Среди потенциальных факторов, которые могли бы повлечь за собой такое движение, эксперт называет существенное сокращение международного финансирования, резкое увеличение импортных потребностей, усиление инфляционных ожиданий или масштабные изменения в валютной политике НБУ.

Каковы международные резервы

К началу сентября международные резервы сократились до 48,7 млрд. долларов. В то же время, их объем соответствует примерно четырем месяцам будущего импорта.

Кроме того, до конца года Национальный банк ожидает увеличения резервов примерно до 70 млрд долларов благодаря международной финансовой поддержке.

Таким образом, по словам Лесового, ресурс для проведения валютных интервенций остается достаточным.

Как инфляция будет влиять на валютный рынок

Одним из главных триггеров для валютного рынка остается инфляция. Годовой показатель в августе составил 8,1%, а НБУ прогнозирует его ускорение примерно до 10% по итогам года.

Дополнительное ценовое давление может создавать новые военные риски для логистики и энергетики. Последствия атак на логистическую инфраструктуру могут проявляться с задержкой.

Бизнесу нужно время для переориентации маршрутов, оценки новой себестоимости перевозок и постепенного перенесения дополнительных затрат в конечные цены.

Поэтому осень, по оценке эксперта, может стать периодом, когда инфляционные последствия последних атак проявятся более отчетливо. По оценкам НБУ, дополнительные логистические расходы могут прибавить около 0,4–0,6 процентного пункта к годовой инфляции в конце года.

В то же время, этот риск не отрицает целесообразности гривневых инструментов, а наоборот – повышает важность доходности сбережений.

Почему гривневые инструменты сдерживают спрос на валюту

Лесной обращает внимание на отличие нынешней ситуации от периодов, когда люди фактически выбирали между гривной без дохода и иностранной валютой.

Сейчас гривневые инструменты – депозиты и ОВГЗ – имеют достаточно высокую номинальную ставку. Это формирует дополнительный барьер для массового перетекания средств в валюту.

Каким будет курс доллара и евро 21-27 сентября

На период 21-27 сентября базовый коридор для доллара на межбанке, по прогнозу Лесового, составит 44,4-44,8 грн за доллар.

Для евро диапазон будет шире – около 51,5–52,5 грн за евро. На внутренний курс будут влиять, в частности, мировые изменения соотношения евро/доллар, которые могут находиться в пределах 1,15–1,17.

На наличном рынке прогнозируемый диапазон составляет:

44,6-44,8 грн за доллар;

51,5-52,5 грн за евро.

''Шаг'' ежедневных курсовых изменений, по оценке эксперта, может составлять до 0,05–0,15 грн в межбанке, до 0,1–0,2 грн в коммерческих банках и до 0,3 грн в обменниках.

Разница между курсами купли и продажи прогнозируется на уровне до 0,15 грн. за доллар и 0,2 грн. за евро на межбанке, до 0,5–0,6 грн. за доллар и 0,8–1 грн. за евро в комбанках и до 0,6–1 грн. за доллар и 1–1,3 грн. за евро в обменниках.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка может составить от 0,1 до 0,15 грн.

Средние недельные курсовые отклонения по прогнозу Лесового будут находиться в пределах 1–1,5% от стартового курса недели.