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В НБУ оценили, как удары РФ по логистике повлияют на цены в Украине

12:22 09.09.2026 Ср
2 мин
Повреждение инфраструктуры не означает автоматического перенесения всех потерь в стоимость товаров, заявили в НБУ
aimg Анастасия Мацепа
В НБУ оценили, как удары РФ по логистике повлияют на цены в Украине Фото: В НБУ объяснили, как перестройка логистики после атак РФ повлияет на цены (НБУ)
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Из-за российских ударов по логистической инфраструктуре и связанной с ними перестройки маршрутов и роста расходов годовая инфляция в Украине в конце 2026 года может дополнительно возрасти на 0,4-0,6 процентного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку замглавы НБУ Владимира Лепушинского.

Национальный банк Украины оценивает дополнительный вклад перестройки логистики после российских ударов по инфраструктуре в 0,4-0,6 процентного пункта в годовую инфляцию на конец 2026 года.

По словам Лепушинского, обновленный в конце июля базовый сценарий Нацбанка не учитывал новых атак на логистическую инфраструктуру и ее разрушение. Ранее НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год с 9,4% до 10%, а на 2027 год – с 6,5% до 6,9%.

Замглавы НБУ отметил, что основная часть влияния перестройки логистики на цены будет проявляться осенью.

"В то же время о резком скачке цен речь не идет: эффект будет растянут во времени и частично будет сдерживаться конкурентной средой и более слабым спросом", – отметил представитель регулятора.

Лепушинский пояснил, что повреждение складов или распределительных центров не означает автоматического перенесения всех потерь в стоимость товаров. По его словам, логистика и хранение составляют около 8% средней потребительской цены, а из-за конкуренции бизнес может перевести на покупателей только часть дополнительных затрат.

В то же время в НБУ напомнили, что в июле потребительская инфляция ускорилась до 7,7% в годовом исчислении после 7,2% в июне. По оперативным оценкам, в августе рост цен продолжился, хотя инфляция оказалась несколько выше траектории июльского прогноза Нацбанка.

Как сообщало РБК-Украина ранее, российские атаки на склады и логистические объекты существенно усложнили работу продовольственного сектора. Значительная часть современных мощностей для хранения продукции уже уничтожена, а в отдельных местах потери составляют 90%. В то же время, оснований говорить о системном дефиците базовых продуктов в Украине пока нет, уверял ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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