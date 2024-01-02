Доллар подешевел после сильного роста: курсы валют в обменниках

По состоянию на утро 2 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 20 копеек до 39,30 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 43,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,50 гривен, евро по 42,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,90-38,03 (покупка-продажа) - падение на 15 копеек по сравнению с открытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара до исторического максимума.

Официальный курс на 2 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,0144 гривен за 1 доллар (+0,0124 грн). Курс евро составит 42,0059 гривен за 1 евро (+0,0099 грн).

Ситуация на рынке

Рост курса доллара в декабре был вызван дефицитом валюты. НБУ в декабре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 3,553 млрд долларов. Это максимальный объем с июня 2022 года.

Официальный курс доллара за декабрь вырос на 4,4% с 36,38 до 37,98 грн/доллар и почти каждый день обновлял рекорды.

Наличный курс полностью зависит от межбанка. В итоге курс на наличном рынке за декабрь вырос на 1,5 гривны до 39,05 грн/доллар. Однако курс по-прежнему ниже, чем в начале прошлого года, когда он составлял около 40,70 грн/доллар.

Ожидается, что в начале 2024 года Национальный банк продолжит активно влиять на валютный рынок и постепенно ослаблять гривну. На межбанке курс может составить 37,70-38,50 грн/доллар, на наличном рынке - плюс еще 50-60 копеек.