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Доллар подешевел после четырехдневного роста

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста четыре дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3589  гривен за 1 доллар (-0,0973 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,5642 гривен за 1 евро (+0,2268 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,30-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,60 гривен.

Международные резервы

Международные резервы Украины сократились за октябрь на 6,0% (на 2,324 млрд долларов) до 36,578 млрд долларов. Резервы падают второй месяц подряд.

Однако НБУ в октябре улучшил прогноз по международным резервам Украины в 2024 году до 43,6 млрд долларов.

НБУ ожидает, что до конца года Украина получит 15 млрд долларов международной  помощи.

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