Международные резервы Украины сокращаются второй месяц подряд

Международные резервы Украины сократились за октябрь на 6,0% (на 2 324,02 млрд. долларов) до 36,578 млрд долларов. Резервы падают второй месяц подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные НБУ .

По данным НБУ, с начала года резервы сократились на 3,930 млрд долларов.

Причины сокращения резервов

Как отметили в пресс-службе НБУ, динамика международных резервов в октябре 2024 года была обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).

В частности, чистая продажа валюты НБУ в октябре составила 3,430 млрд долларов.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1,991 млрд долларов. Из них:

1,111 млрд долларов – от Международного валютного фонда;

569,1 млн долларов – от размещения валютных ОВГЗ;

289,5 млн долларов – от Правительства Канады;

21,6 млн долларов – грантовые средства от Правительства Сербии.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 943,4 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 87,9 млн долларов.

В октябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 143,8 млн долларов.