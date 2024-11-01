НБУ ожидает роста международных резервов Украины в этом году до исторического максимума

Национальный банк Украины улучшил прогноз по международным резервам Украины в 2024 году до 43,6 млрд долларов. В июле НБУ ожидал 41,2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный прогноз НБУ за октябрь.

Согласно обновленному прогнозу, в 2025 году резервы составят 41,0 млрд долларов. Раньше ожидалось 37,3 млрд долларов. В 2026 году резервы уменьшатся до 34,7 млрд долларов (предыдущий прогноз 32,0 млрд долларов).

"НБУ сможет поддерживать надлежащий уровень международных резервов для сохранения устойчивости валютного рынка", - сказал глава НБУ Андрей Пышный на брифинге 31 октября.

Международные резервы достигли максимума 43,8 млрд долларов в марте 2024 года после рекордной помощи ЕС. После этого резервы уменьшались и упали до 38,9 млрд долларов по итогам сентября.

Ожидается, что в октябре резервы также упадут, поскольку интервенции НБУ на межбанке 3,4 млрд долларов превысили пособие в 1,4 млрд долларов.

Пышный сообщил, что до конца года ожидается поступление более 15 млрд долларов, из которых 4,8 млрд долларов по программе SPUR со Всемирным банком при поддержке финансирования со стороны США.

Как отметил Пышный, международные партнеры существенно приблизились к предоставлению Украине безвозвратного займа, обеспеченного доходами от обездвиженных российских активов, объемом до 50 млрд долларов в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans. В НБУ ожидают, что эти средства будут доступны бюджету в 2025 и 2026 годах.